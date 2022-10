Geldspritze für vier soziale Projekte in der Region

Wer Teil des Unternehmer-Netzwerks Ostwestfalen (UNO) werden will, muss einen Beitrag in Höhe von 500 Euro zahlen. Damit finanziert das Netzwerk Spenden an Initativen und Vereine in der Region. Nun war es wieder soweit.

Zusammen für die Region: Insgesamt 12.000 Euro spendet das Unternehmer-Netzwerk Ostwestfalen (UNO) an die Tafeln in der Region, das Tierheim Eichenhof, die Initiative Eltern krebskranker Kinder Minden und den Verein Schaki. Beim frühmorgendlichen Treffen am Mittwoch in der Weserhütte wurden die Spenden an die Vertreter der vier sozialen Organisationen übergeben. Zuvor stand aber für die Mitglieder der Unternehmergruppe das Netzwerken auf dem Programm.