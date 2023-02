Gemeinsam für Lohe

Dorffest, Dorfapp, Dorfgemeinschaftshaus: Die rund 70 Loher, die am Freitag beim Auftakt des Dorfinnenentwicklungskonzepts (DIEK) dabei waren, hatten viele Ideen für die Zukunft ihres Ortsteils.

Durch das öffentliche Beteiligungsverfahren des DIEK sollen Bürger an der Verbesserung ihres Dorfes mitwirken können. Mit Eidinghausen und Lohe sind nun auch die letzten Ortsteile in Bad Oeynhausen an der Reihe. Darauf schienen die Loher lange gewartet zu haben. Zum Auftaktworkshop strömten nämlich derart viele Bürger, dass der Festsaal des Bulgaria aus allen Nähten platzte.