Die Vielfalt von Liebe

Das Kinojahr startet wieder, und mit „Große Freiheit“ zeigt die beliebte Reihe „Der Filmtipp: Kirchen+Kino“ am Montag, 9. Januar, um 19.30 Uhr die Geschichte von zwei ungleichen Männern, von einer Liebe, die sich nicht ausleben darf, und von einer Freundschaft in einem repressiven System.

„Große Freiheit“ am 9. Januar in der UCI Kinowelt Bad Oeynhausen

Der Gewinner des Jurypreises „Un Certain Regard“ in Cannes sowie zahlreicher anderer europäischer Filmpreise schaffte es als österreichischer Beitrag in die Vorauswahl für den Oscar für den Besten Internationalen Film 2022.

„Große Freiheit“ verfolgt die Geschichte des wegen seiner Homosexualität immer wieder eingesperrten Hans Hofmann (Franz Rogowski) vom Kriegsende bis in die vermeintlich freieren Jahre um 1968 und zeichnet damit ein Tableau der bundesdeutschen Geschichte mit seinen Brüchen, aber auch erschreckenden Kontinuitäten.

Freundschaft hinter Gittern

Als „175er“ wird für Hans Hofmann die Befreiung aus dem KZ nur ein kurzer Moment der Freiheit vor der Einlieferung ins Gefängnis, wo er in einer Zelle mit dem offen homophoben und anfänglich feindseligen Viktor Bix (Georg Friedrich) seine Reststrafe absitzen muss.

Die ungleichen Zellengenossen lernen einander vertrauen und finden sich, jeder sich auf seine Weise an den kaltherzigen Normen der Gesellschaft aufreibend, über die Jahre wieder.

Schauspielerische Glanzleistung

In „Große Freiheit“ erkundet Regisseur und Mitautor Sebastian Meise in dieser Konstellation die Möglichkeiten von Liebe in all ihren Formen: Dem vor einer intoleranten Mehrheitsgesellschaft versteckten Verlangen, der romantischen Liebe zwischen zwei Menschen egal welchen Geschlechts und der tief empfundenen Freundschaft zwischen zwei gleichermaßen Ausgestoßenen.

Selbst in den „draußen“ angesiedelten Teilen immer im Schatten des Zuchthauses als Straf- und Kontrollinstrument lebend, spielt der Film dabei mit dem Gegensatz von beklemmender Enge und der namensgebenden Freiheit und gibt, oft kammerspielartig als Zweihandstück inszeniert, den beiden Hauptakteuren Gelegenheit für schauspielerische Glanzleistungen.

Für die laufende Staffel „Kirchen+Kino“ bringen die UCI Kinowelt Bad Oeynhausen, das Dekanat Herford-Minden und das Kulturreferat „KuK“ des Evangelischen Kirchenkreises Vlotho insgesamt acht besondere Filme, die sich trotz der Vielfalt der Geschichten in ihrer Thematik überschneiden: Es geht um die Vielfalt von Liebe in dieser Welt.

Tickets sind zum Preis von acht Euro online unter www.uci-kinowelt.de und an der Kinokasse erhältlich.