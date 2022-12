Wer in Bad Oeynhausen wohnt, arbeitet oder sich auf andere Weise mit der Kurstadt verbunden fühlt, der hätte guten Grund, zum Jahreswechsel ein Geburtstagslied anzustimmen. Denn 2023 stehen gleich mehrere Jubiläen an.

In Bad Oeynhausen gibt es 2023 viele Gründe zu feiern

Mit dem Erbohren des Oeynhausen-Sprudels in den Jahren 1830 bis 1846 hat Freiherr Carl August Ludwig von Oeynhausen die Grundlage für das spätere Heilbad gelegt. Im Jahr 1848 wurde die „Badeanstalt Neusalzwerk“ nach dem findigen Ingenieur benannt.

Zwei dieser Jubiläen resultieren aus dem sogenannten Bielefeld-Gesetz. Es wurde am 28. September 1972 vom NRW-Landtag beschlossen, um eine Neugliederung der Gemeinden und Kreise im nördlichen und mittleren Regierungsbezirk Detmold herbeizuführen. Das Gesetz trat am 1. Januar 1973 in Kraft.