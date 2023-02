Goldregen zum Heimspiel-Debüt in Bad Oeynhausen

Goldene Zeiten für Schlagerfans: Am Samstagabend stand in der ausverkauften Druckerei alles im Zeichen der deutschsprachigen Musikrichtung. Gleich zwei Vertreter haben das Publikum auf Touren gebracht.

Olaf Henning und die Goldjungs spielen beim ausverkauften Schlager-Abend in der Druckerei

Liebe, Langeweile, Lebensfreude – die Goldjungs singen in ihren Texten über Emotionen. Dazu gesellt sich eine Symbiose aus dem Flair der Neuen Deutschen Welle, Schlager-Pop und modernen Dance Elementen.

Bei Hildegard Knef waren es einst die roten Rosen, bei den Goldjungs sind es passend zum glänzenden Look schimmernde Goldpartikel, die sie mit Konfettikanonen auf ihr Publikum herabregnen lassen. Dazu illuminierte Luftballons und Teddybären, die in die tanzende Menge geworfen werden – die Musiker geben bei ihrem ersten Auftritt in Bad Oeynhausen alles, um die Laune hochzuhalten.