Die Heizzentrale vom GOP-Kaiserpalais befindet sich in einem Kellerraum unterhalb des Varieté-Saals. Dort kommen zum einen die Fernwärmeleitungen von außen an. Zum anderen passiert die Weiterverteilung in die Varieté- und Restaurantbereiche des knapp 120 Jahre alten historischen Kurhauses. Alle Vorgänge werden von moderner Technik überwacht. Thomas Franke (links) und Christoph Meyer kontrollieren, dass alles mit rechten Dingen zu geht.

Foto: Malte Samtenschnieder