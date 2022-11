Bad Oeynhausen

Vogelgezwitscher, ein Bächlein plätschert – es könnte so schön sein. Mitten in diese Idylle hinein platzen aber auf einmal mehrere Touristen, die das ruhige Waldleben mit ihren Eigenarten gehörig aufmischen. Die neue Varieté-Show „Wilderness“ zeigt, was passiert, wenn ein kauziger Einsiedler und exzentrische Urlauber mit allerhand Talenten aufeinandertreffen.

Von Lydia Böhne