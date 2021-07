Großes Echo, noch sind Plätze frei

Für die Fotocollage aus 330 Bildern ist Dirk Lenger (82) derzeit in ganz Bad Oeynhausen unterwegs. Das Archivfoto zeigt ihn nahe der Auferstehungskirche am Kurpark.

Und in seinem Terminkalender finden sich bereits weitere Einträge. „Ende Mai müsste ich mit den Fototerminen durch sein“, sagte Lenger am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Am Tag zuvor hatte er gerade einen Schornsteinfeger besucht und fotografiert. Seinen Anspruch bei der Zusammenstellung der Bilder beschreibt er so: „Es soll ein repräsentativer Querschnitt der Bürger werden.“ Auf dem Weg dorthin hat er in den vergangenen Wochen große Fortschritte gemacht.