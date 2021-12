Gullydeckel in Volmerdingsen ausgehoben: Polizei sucht Zeugen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Bad Oeynhausen

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah das Ganze entlang der Straße Auf der Worth. Ein 77-jähriger Autofahrer war demnach am Sonntagmorgen an der Ecke der Straße Am Sportplatz mit seinem VW Golf über einen dort geöffneten Schacht gefahren.

Gegen 7 Uhr am Sonntagmorgen hatte die Polizei zudem Kenntnis von einer Gefahrenstelle an der Ecke Raiffeisenstraße/Auf der Worth erhalten. Eine daraufhin ausgerückte Streifenwagenbesatzung konnte - so die Polizei - bei einer näheren Nachschau hier wie auch an der Einmündung mit der Brötchenstraße in der Dunkelheit die Deckel wieder auf die Schächte setzen. Im Laufe des Morgens meldete sich dann der 77-Jährige und berichtete den Beamten von dem Vorfall am Sportplatz. Den Kanaldeckel hatte der Mann demnach bereits wieder eingesetzt. Ein Schaden an seinem VW sei zunächst nicht erkennbar gewesen. Die Polizei: "Zur Sicherheit wollte der Senior mit seinem Pkw aber noch eine Werkstatt aufsuchen."

Zeugenhinweise unter der Telefonnumer (05731) 2300



Wann und vor allem wer die Abdeckungen entfernte, ist derzeit unklar. Klar ist für die Polizei, dass es sich hier in keiner Weise nur um groben Unfug handelt, "da fehlende Gullydeckel, insbesondere in der Dunkelheit, eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellen". Die Beamten ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (05731) 2300.