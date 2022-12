Habilitation vollendet

Privatdozent Dr. Guram Imnadze, Oberarzt der Klinik für Elektrophysiologie/Rhythmologie am Herz- und Diabeteszentrum NRW Bad Oeynhausen, hat sein Habilitationsverfahren an der Ruhr-Universität Bochum erfolgreich abgeschlossen. Seine Antrittsvorlesung zum Thema „Die Anatomie des Herzens als stetige Herausforderung“ hielt der Wissenschaftler im gut besetzten Hörsaal des HDZ NRW.

Die Medizinische Fakultät der Ruhr-Universität Bochum (RUB) hat Dr. med. Guram Imnadze die Lehrbefugnis erteilt. Das Habilitationsverfahren des seit drei Jahren am Herz- und Diabeteszentrum NRW (HDZ NRW), Bad Oeynhausen, tätigen Elektrophysiologen und Wissenschaftlers ist somit erfolgreich abgeschlossen.

Die Urkunde zur Venia Legendi überreichte Prof. Dr. Philipp Sommer im Rahmen einer feierlichen Hörsaal-Veranstaltung im Beisein der Geschäftsführung, ärztlichen Direktion sowie wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums. Sein Medizinstudium schloss Guram Imnadze 2001 an der Staatlichen Universität seiner Heimatstadt Tiflis ab, wo er zuvor als Krankenpfleger und Laborassistent an der städtischen Herz-Kreislauf-Klinik beschäftigt war.

Über die Behandlung von Bluthochdruck promoviert

Am bekannten Bakulev Zentrum für Herzchirurgie in Moskau ist er anschließend zunächst als Assistenzarzt, dann weitere zwei Jahre als Funktionsoberarzt auf dem Gebiet der Elektrophysiologie und interventionellen Kardiologie tätig, bevor er als Oberarzt nach Tiflis zurückkehrt und dort 2006 einen Lehrstuhl für Innere Medizin erhält. Von 2010 bis 2019 arbeitet und forscht Imnadze als Oberarzt und Leitender Arzt für Kardiologie, Rhythmologie und kardiale Resynchronisationstherapie in Deutschland, promoviert an der Universität Witten/Herdecke über die kathetergeführte Therapie zur Behandlung des Bluthochdrucks (renale Denervation).

Neben der fachärztlichen Anerkennung als Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie verfügt er über ausgewiesene Zusatzqualifikationen der Deutschen (Spezielle Rhythmologie, Invasive Elektrophysiologie und aktive Herzrhythmusimplantate) und Europäischen (EHRA Certificate for clinical Electrophysiology, Level 1+2) Fachgesellschaften für Elektrophysiologie sowie auch für interventionelle Kardiologie und Hypertensiologie.

An der Klinik für Elektrophysiologie/Rhythmologie des HDZ NRW unter der Leitung von Prof. Dr. Philipp Sommer liegen die Schwerpunkte der klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten von Privatdozent Dr. Guram Imnadze im Bereich personalisierter Konzepte für die Durchführung elektrophysiologischer Interventionen. Darauf basierend lautete der Titel seiner Habilitationsschrift und Antrittsvorlesung „Die Anatomie des Herzens als stetige Herausforderung.“