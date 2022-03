Hansmeiers Hof in Bad Oeynhausen: Baptisten-Brüdergemeinde will ehemalige Feierdeele durch neues Gruppengebäude ersetzen

Bad Oeynhausen

Das baufällige Hofgebäude wurde ausgeräumt, die Güter, die für humanitäre Hilfslieferungen nach Osteuropa gedacht sind und bisher für den Versand in dem Bauernhaus zwischengelagert wurden, sind in ein Zelt nebenan umgezogen. Denn die Baptisten-Brüdergemeinde hat den Abriss der ehemaligen Feierdeele Hansmeiers Hof am Alten Postweg in Angriff genommen, um dort ein Gruppengebäude zu errichten.

Von Gabriela Peschke