Sie ist Chefin von 63 Hebammen

Nicole Dehne ist zur Leitenden Hebamme der Mühlenkreiskliniken ernannt worden. Sie ist damit fachliche und disziplinarische Vorgesetzte aller 63 Hebammen in den Kreißsälen am Johannes Wesling Klinikum Minden, dem Krankenhaus Lübbecke und dem Krankenhaus Bad Oeynhausen.

Nicole Dehne übernimmt die Teamleitung in allen Kreißsälen der Mühlenkreiskliniken

Mit dem Schritt zur Einrichtung einer Hebammenleitung auf Konzernebene gehen die Mühlenkreiskliniken innovative Wege. Üblicherweise sind Hebammen in deutschen Krankenhäusern den Pflegedienstleitungen oder Pflegedirektionen unterstellt.

„Wir wollen mit der Einführung einer Hebammenleitung bewusst die Profession der Hebammen an den Mühlenkreiskliniken stärken. Wer könnte sonst besser über Belange der Hebammen befinden, als eine Hebamme?“, fragt der Medizinische Vorstand Dr. Jörg Noetzel.

Nicole Dehne ist seit vielen Jahren als Hebamme bei den Mühlenkreiskliniken tätig, zuletzt als Leiterin des Kreißsaals in Bad Oeynhausen. Sie trägt einen maßgeblichen Anteil daran, dass in Bad Oeynhausen der Hebammengeleitete-Kreißsaal eingeführt wurde.

Erster Hebammenkreißsaal der Region

Damit war der Kreißsaal Bad Oeynhausen Vorreiter in der Region. In einem Hebammengeleiteten Kreißsaal wird die Geburt von zwei Hebammen begleitet. Ärzte sind nicht anwesend, stehen aber bei Komplikationen jederzeit zur Verfügung.

„Ein Hebammenkreißsaal verbindet für mich das Beste aus zwei Welten: die Möglichkeit einer sanften und selbstbestimmten Geburt und die Sicherheit eines medizinischen High-End Kreißsaals im Fall eines medizinischen Notfalls“, sagt Nicole Dehne. In ihrer neuen Funktion trägt Nicole Dehne die Gesamtverantwortung für die geburtshilflichen Leistungen der Hebammen bei den Mühlenkreiskliniken.

Hebammen-Mangel in Deutschland

„Es geht darum, gemeinsame Standards und einen Team-Gedanken unter den Kreißsälen der Mühlenkreiskliniken zu entwickeln. Bekanntlich gibt es in Deutschland ja leider zu wenig Hebammen. Deshalb ist es unsere Pflicht, unsere Arbeitskraft so effizient wie möglich einzusetzen, um möglichst viele Frauen vor, während und nach einer Geburt betreuen zu können“, sagt Nicole Dehne.

Dazu gehört für Nicole Dehne auch die Unterstützung des neuen Hebammenstudiums an der Akademie für Gesundheitsberufe in Minden. „Es ist ein großer Gewinn für die Region, das Hebammenstudium in Minden anbieten zu dürfen. Die Kreißsäle der Mühlenkreiskliniken sind als Lehr-Kreißsäle besonders gefordert“, sagt Nicole Dehne.

Die neue Funktion der Leitenden Hebamme der Mühlenkreiskliniken ist im Rang einer Pflegedirektorin direkt der Konzern-Pflegedirektorin Annegret Hesemann unterstellt.