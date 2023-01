Heimspiel für Felicitas Fuchs in Bad Oeynhausen

Für die Schriftstellerin ein Heimspiel, für die Veranstalter ein rundum gelungenes Event: Am Donnerstagabend hat Felicitas Fuchs bei der Premieren-Lesung ihres neuen Romans rund 130 Fans in die Rehmer Laurentiuskirche gelockt.

Es sei sozusagen die „Taufe“ von „Hanne“, sagte Ingrid Wilmsmeier, Gemeindepädagogin in der Emmaus-Gemeinde und Mitveranstalterin, in ihrer Begrüßung. Denn die Kirche war in festlich-buntes Licht getaucht, die Besucher saßen in warme Decken gekuschelt, im hinteren Kirchencafé wartete ein Pausensnack mit Schmalzbroten und Punsch.