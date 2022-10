Helfer machen Freibad Lohe winterfest

Putzen, Schleppen, Absichern: Zum Saisonende haben sich am Samstag nahezu 20 engagierte Freiwillige getroffen, um das Freibad Lohe für den Winter vorzubereiten. Darunter waren viele Mitglieder des Freibad-Fördervereins. So auch Günter Schumann, der die Helfertruppe koordinierte.

Nahezu 20 Freiwillige beteiligen sich an Arbeitseinsatz

„Alle fragen immer, was sie tun können. Da muss einer den Überblick behalten und Aufgaben verteilen“, sagte Günter Schumann am Samstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Unter den Freiwilligen seien viele altbekannte Gesichter, die das Freibad seit Jahren unterstützen und am Laufen halten. „Der harte Kern, die Rentnertruppe, ist heute auch dabei“, sagte der Koordinator. Ein paar neue Helfer machten aber ebenfalls mit. Auf alle warteten verschiedene Aufgaben.