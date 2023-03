Bad Oeynhausen: Vorbereitungen für Bau eines Hochbehälters in Oberbecksen

Bad Oeynhausen

An wärmeren Tagen wird in Bad Oeynhausen das Trinkwasser immer wieder knapp. Das beschäftigt besonders auch die Stadtwerke (SBO). Südlich des Wanderparkplatzes am Borweg haben sie ein Grundstück für einen neuen Hochbehälter gekauft. Dort stehende Bäume sind gefällt worden.

Von Niklas Gohrbandt