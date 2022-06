Humoristischer Seitenhieb aufs Gendern

Das Duo „Die Arroganten“ aus Bad Oeynhausen zu Gast in der Druckerei

Bad Oeynhausen

Zweimal 45 Minuten kabarettistischer Rundumschlag: Die „Arroganten“ haben in der Druckerei mal wieder gezeigt, wie sie mit Sprache jonglieren können. In ihrem neuen Programm „Das andere Geschlecht“ ging es diesmal ums Gendern und damit um den mühevollen Akt, in der deutschen Sprache die unterschiedlichen Geschlechter angemessen zu berücksichtigen.

Von Gabriela Peschke