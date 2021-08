Die ersten 100 Tage sind geschafft. Fast. An Tag 97 als Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen hat Lars Bökenkröger (CDU) auf seine bisherige Amtszeit zurückgeblickt. Bei dem Pressegespräch am Freitag ging es auch um einige Pläne und Visionen für die Zukunft.

Im Vorfeld des Stichtags am 8. Februar blickt Lars Bökenkröger auf die ersten 100 Tage seiner Amtszeit in Bad Oeynhausen zurück

„Ich bin gerne Bürgermeister. Ich nehme meine Aufgaben mit Leidenschaft, Engagement und Herzblut wahr. Die Arbeit macht mir von Tag zu Tag mehr Spaß.“ Dieses Fazit zieht Lars Bökenkröger etwas mehr als drei Monate nach seinem offiziellen Amtsantritt am 1. November 2020. Im gleichen Atemzug gesteht er allerdings ein: „Die zurückliegenden Wochen waren eine sehr schwierige Zeit, in der Corona alles überlagert hat.“

Kann der Weihnachtsmarkt 2020 stattfinden oder nicht? Dies sei einer der ersten Diskussionsprozesse gewesen, in den er bereits im vergangenen Oktober mit einbezogen gewesen sei. „Nach meinem Amtsantritt ging es dann etwa darum, ständig neu einzuschätzen, ob die ‚Weihnachtlichen Lichter im Park‘ eingeschaltet bleiben können“, sagt Lars Bökenkröger. Im Zusammenhang damit habe die Entscheidung über eine Maskenpflicht im Kurpark und der Fußgängerzone gestanden, als die Corona-Infektionszahlen im Advent sowohl in der Stadt als auch im Kreis stetig anstiegen. Und die Lage sei weiter angespannt. Lars Bökenkröger: „Momentan kommt der Corona-Krisenstab der Stadt nahezu täglich zu Videokonferenzen zusammen.“

Von den Auswirkungen der Pandemie seien auch die ersten Rats- und Ausschusssitzungen überschattet gewesen. Zumal das Gremium mit 54 Mitgliedern aus sieben Fraktionen größer sei denn je. Also keine leichte Ausgangssituation. „Wir haben im Vorfeld immer genau geprüft, welche Sitzungen wir machen können und dürfen“, sagt der Bürgermeister. Die Konstituierung der Beiräte stehe noch aus und solle voraussichtlich im März nachgeholt werden.

„Ich habe die vergangene Zeit auch intensiv genutzt, um möglichst viele Mitarbeiter der Verwaltung persönlich kennenzulernen“, betont Lars Bökenkröger. Dies werde aber unter anderem dadurch erschwert, dass sich die Verwaltung auf etliche Gebäude verteile.

Aus den Begegnungen und Eindrücken der ersten (knapp) 100 Tage hat der Bürgermeister erste Schlüsse gezogen: „Ich habe die Anzahl der Mitglieder des engsten Verwaltungsvorstandes auf den Bürgermeister und die drei Beigeordneten begrenzt“, erläutert Lars Bökenkröger. In der erweiterten Runde seien auch weiterhin der Stadtwerkevorstand, der Kämmerer und die Leiterin des Büros des Rates und des Bürgermeisters vertreten.

Aus seiner Analyse der Verantwortlichkeiten und Strukturen insbesondere beim Management der zahlreichen städtischen Projekte resultiere ein Vorschlag zur Verschiebung von Zuständigkeiten der einzelnen Beigeordneten. „Damit sich Stefan Tödtmann als Beigeordneter für Bürgerdienste auf die Bereiche Schule, Bildung, Kultur, Jugend, Soziales und Wohnen konzentrieren kann, schlage ich vor, dass der Erste Beigeordnete Georg Busse die Zuständigkeit für den Bereich Sicherheit und Ordnung sowie die Feuerwehr übernimmt“, betont Lars Bökenkröger.

Als Chefsache sieht der Bürgermeister die Bereiche Wirtschaftsförderung und Finanzen. „Hier baue ich auf eine enge Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderer Patrick Zahn und Kämmerer Marco Kindler. Beide leisten gute Arbeit“, erläutert der Bürgermeister. Und noch ein weiteres Projekt liege ihm am Herzen: „Bis zum Sommer wird hoffentlich die neue Webseite der Stadt freigeschaltet“, sagt Lars Bökenkröger. Davon verspreche er sich mehr Bürgernutzen und eine verbesserte Übersicht über die zahlreichen Projekte der Stadt.

Bei allen anstehenden Entscheidungen gehe es um Nachhaltigkeit. Vor diesem Hintergrund sei auch die angekündigte Abkehr von dem vor einigen Jahren beschlossenen Umzug der Staatsbad GmbH in den Nordbahnhof zu bewerten. „Es wäre töricht, die Staatsbad GmbH und den Eigenbetrieb Staatsbad jetzt räumlich auseinanderzureißen“, sagt Lars Bökenkröger. Denn Entscheidungen über die Zukunft der beiden Einheiten ständen aus. Außer dem Beibehalten des Status quo seien ein Zusammengehen der GmbH und des Eigenbetriebes in Eigenregie sowie ein Zusammengehen unter dem Dach der Stadt denkbar. Lars Bökenkröger: „Alle diese Möglichkeiten sind in den nächsten Jahren zu prüfen.“ Das Ziel sei ein Verschlanken der Struktur des Staatsbades.

Im Baubereich sieht Lars Bökenkröger in den nächsten Jahren zwei große Schwerpunkte: „Wir haben uns zum einen umfangreiche Investitionen in den Schulen und Kindertagesstätten vorgenommen. Zum anderen müssen wir die Umgestaltung der Mindener Straße/Kanalstraße weiter vorantreiben“, sagt der Bürgermeister. Um diese Projekte mit voller Kraft umsetzen zu können, werde er aus seiner Sicht nachrangige Beschlüsse erneut zur Diskussion stellen. Dazu gehören für Lars Bökenkröger etwa der geplante Anbau an das Rathaus I, die Realisierung eines Dritten Ortes im Umfeld des Begegnungszen­trums Druckerei oder die Verlegung des Zentralen Omnibusbahnhofs. Priorität habe hingegen der Bau der Feuerwehrgerätehäuser Süd und Werste. Lars Bökenkröger: „Mit den vorhandenen personellen Ressourcen können wir einfach nicht alles auf einmal umsetzen.“

Beim wichtigen Projekt Mindener Straße/Kanalstraße sei es ihm gelungen, den zuvor herrschenden Stillstand zu durchbrechen. „Ich habe nach meinem Amtsantritt ein Gespräch mit dem NRW-Verkehrsministerium geführt“, sagt Lars Bökenkröger. Aktuell werde der Entwurf einer Planungsvereinbarung für den Rückbau der Ortsdurchfahrt erarbeitet. Diese sehe eine Federführung für die Planung bei der Stadt Bad Oeynhausen. Die Vereinbarung solle möglichst noch in diesem Frühjahr unterzeichnet werden. Der Bürgermeister warnt aber vor zu großer Euphorie: „Ich rechne nicht damit, dass wir vor 2023 mit der Umsetzung beginnen können.“ Der Bau des geplanten Radschnellweges sei ein sehr komplexes Projekt.

In nicht allzu ferner Zukunft rechnet Lars Bökenkröger auch mit Neuigkeiten zur geplanten Zusammenlegung des Krankenhauses und der Auguste-Viktoria-Klinik an einem Standort. „Die Landesmittelentscheidung steht im Frühjahr an“, sagt der Bürgermeister.

Aus seiner Sicht zu kurz gekommen ist laut Lars Bökenkröger in den vergangenen Wochen und Monaten sein direkter Kontakt zu den Bürgern: „Trotz anstehender schwarz-grüner Ratsmehrheit suche ich als Bürgermeister das Gespräch mit allen Akteuren und Menschen mit unterschiedlichen Meinungen in unserer Stadt.“