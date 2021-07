Idee zu Helfen feiert Geburtstag

Bad Oeynhausen (WB). Pflege, Beratung, Begleitung – Menschen individuell im Alltag helfen: So könnte man die Idee des gemeinnützigen Vereins Diakonisches Werk im Kirchenkreis Vlotho beschreiben. Die Unternehmensgruppe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Festakt am 1. März im GOP-Kaiserpalais und Veranstaltungen.

Rajkumar Mukherjee