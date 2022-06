Der Leerstand des ehemaligen Lokals „Das Original“ in der Innenstadt ist nur von kurzer Dauer gewesen. Seit Mai ist Christina Ott (51) die neue Mieterin der gastronomischen Räume nahe der Hohenzollernpassage. An diesem Freitag eröffnet die Bad Oeynhausenerin das „Achtender“ – ein Café mit Frühstücksangebot, bayrisch-österreichischem Mittagstisch, Abendkarte und Barbetrieb zu später Stunde.

Neue Innenstadt-Gastronomie in Bad Oeynhausen eröffnet an diesem Freitag

Christina Ott (51) ist die neue Inhaberin des „Achtender“ an der Klosterstraße in der Bad Oeynhausener Innenstadt.

„Für mich geht hier ein Lebenstraum in Erfüllung“, sagt Christina Ott. Die 51-Jährige war bereits lange in der Gastronomie tätig, arbeitete jahrelang in Hotels und Restaurants, bevor es sie in die Pflege zog. Seit acht Jahren habe sich dann immer mehr der Plan verfestigt, selbst ein Café zu eröffnen. Dass ihr neues Lokal irgendwann mal den Namen „Achtender“ trüge, „dass steht schon lange fest“.