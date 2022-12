Im Kurpark Bad Oeynhausen ist Feuerwerk tabu

Wer an Silvester ein Feuerwerk zünden möchte, sollte sich zuvor genau informieren. Auch in Bad Oeynhausen dürfen nicht überall Raketen und Böller abgefeuert werden. Eine Tabuzone ist der Kurpark. Ein striktes Feuerwerksverbot ist der aktuellen Kurparkverordnung in der Fassung vom 23. Juli 2019 zu entnehmen.

Foto: Christophe Gateau/dpa