Im Land der Gletscher und Geysire

Mit einer Foto-Film-Reportage in der Wandelhalle im Bad Oeynhausener Kurpark nimmt Reisefotograf Peter Gebhard die Besucher mit auf eine Reise nach Island. Zu erleben sind vielfältige Eindrücke aus dem Land der Gletscher und Geysire. Geplant ist der Vortrag in der Wandelhalle für Freitag, 10. Februar, Beginn ist um 19.30 Uhr.

Foto-Film-Reportage am 10. Februar in der Wandelhalle in Bad Oeynhausen

Seit 30 Jahren bereist der renommierte Fotograf und Buchautor Peter Gebhard Island. Nun kehrte er von einer einzigartigen, 10.000 Kilometer langen Tour auf der faszinierenden Insel am Polarkreis zurück.

Sechs Monate lang war er mit seinem VW-T1-Bulli „Erwin“ zwischen Gletschern und Geysiren, Wüsten und Vulkanen unterwegs. Mit spektakulären Fotos, Videoaufnahmen und kleinen Geschichten berichtet er von seinem „Bulli-Abenteuer Island“.

Entschleunigt dank nur 44 PS

Entschleunigt dank lediglich 44 PS lernte Gebhard, der in Magazinen wie „Geo“, „Stern“ und „Merian“ veröffentlicht, die Nordmeerinsel und ihre Bewohner ganz neu kennen: beim herbstlichen Schafabtrieb im Hochland, beim Jahrestreffen des Isländischen Oldtimerclubs, beim tollkühnen Klippenkletterer Eyvi am Ende der bewohnten Welt.

Viele Aufnahmen zeigen die großartige Landschaft der Insel am Polarkreis. Foto: Peter Gebhard

Ob an heißen Quellen inmitten einer Eishöhle, im Schneesturm auf einer Passhöhe in den Ostfjorden, auf 500 Meter hohen Vogelklippen im Mittsommernachtslicht oder unter Polarlichtgeflacker inmitten bizarrer Lavalandschaften – immer wieder erlebte der Fotograf die Schauspiele und Gewalten der Natur hautnah.

Abseits der Touristenrouten

Und er traf abseits der Touristenrouten interessante Menschen: Eymundur, der eine Million Bäume pflanzte, aus Brachland ein Paradies mit Bio-Produkten schuf; Heida, die als Model in New York gearbeitet hatte und dann Farmerin wurde; Elin, die gegen ein Staudammprojekt kämpft.

Mit Thordur, dem Postboten am Ende der bewohnten Welt, ritt Gebhard tagelang durch die Westfjorde, bei Hildibrandur, dem Experten für Gammelhai, kostete er Islands furchterregendste Spezialität. Und am Schafspferch in der Lavawüste geriet er in Dreharbeiten, Dies bescherte dem Bulli „Erwin“ einen Kurzauftritt in der isländischen Thriller-Serie „Trapped“.

Pleiten, Pech und Pannen während des Trips

Doch es gab auch Pleiten, Pech und Pannen während des Abenteuer-Trips: In den Westfjorden brach der Schalthebel des Bullis ab, mitten im Hochland riss der Gaszug. Dann hieß es: improvisieren. Gebhards Bulli-Liebe tut sowas keinen Abbruch. Sie war vor gut zehn Jahren in Brasilien entflammt, als er dort für eine Reportage mit einem T2-Brazil-Bus unterwegs war.

Auch der T1, den er dann 2015 in Deutschland erwarb, stammt aus Brasilien. Unterwegs erweist sich das kultige Gefährt seither als echter Herzensbrecher: Überall fliegen ihm die Sympathien zu, zaubert er ein Lächeln in die Gesichter.