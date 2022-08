Die Mischung ist apart: Unter der Überschrift „Unendliche Sphären oder Vom Lernen, über unser Leiden zu lachen“ sind beim Auftakt der 21. „Poetischen Quellen“ Klavierwerke von Alexander Skrjabin und Texte von Giacomo Leopardi aufeinander getroffen.

Auftakt der 21. „Poetischen Quellen“ in Bad Oeynhausen

Dass die Veranstaltung am Mittwochabend in der Auferstehungskirche am Kurpark sehr gut bei den etwa 250 Zuhörern ankam, ist neben der einfühlsamen Lesung des Schauspielerehepaars Rolf Becker und Sylvia Wempner wohl vor allem dem virtuosen Vortrag der Pianistin Maria Lettberg zu verdanken.