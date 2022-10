In die Tüte statt in die Tonne

Bäcker, Konditorei und Lebensmittelgeschäft in Bad Oeynhausen setzen sich gegen Lebensmittelverschwendung ein

Bad Oeynhausen

Was passiert mit Brot, Brötchen, Kuchen und Lebensmitteln, die nicht mehr regulär verkauft werden können? Bäckereien und Unternehmen mit Filialen in Bad Oeynhausen geben zu: Meistens müssen sie entsorgt werden. Einige sagen der Lebensmittelverschwendung seit knapp zwei Jahren aber den Kampf an.

Von Angelina Zander