Bad Oeynhausen

Inklusion ist ein vielbemühter Begriff. Die Bedeutung zielt darauf, dass Menschen mit und ohne Behinderung vorbehaltlos miteinander Umgang haben: bei der Arbeit und in der Schule genauso wie in der Freizeit. Doch leben wir, was der Begriff verheißt? Diese Frage war unter anderem Thema der dritten Verleihung des Wilhelm-Brandt-Inklusionspreises, der jetzt in der Sporthalle der BSG vergeben wurde.

Von Gabriela Peschke