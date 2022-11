Interessengemeinschaft wird jünger

2019 hatte es zuletzt einen Weihnachtsmarkt in Eidinghausen gegeben, damals noch auf dem Parkplatz der Grundschule. Der ist allerdings durch die Erweiterung der Einrichtung als Veranstaltungsort raus. So galt es, eine neue Location zu finden. Und was gibt es in Eidinghausen Schöneres für einen Weihnachtsmarkt als den Schlossgarten?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch