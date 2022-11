Bad Oeynhausen

Bislang stehen die Finanzen der Stadt Bad Oeynhausen auf soliden Beinen. Damit dies angesichts von Corona-Pandemie, Klimakrise und Ukraine-Krieg auch künftig so bleibt, ist laut Marco Kindler ein erhebliches Maß an Konsolidierung erforderlich. Details hat der Kämmerer bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2023 am Mittwoch im Stadtrat vorgestellt.

Von Malte Samtenschnieder