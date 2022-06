In Regie der Johanniter-Ordenshäuser startet in diesen Tagen eine Baumaßnahme. Ein Ersatzbau mit 50 neuen barrierefreien Einzelzimmern und acht Apartments soll auf einem Grundstück an der Wiesenstraße entstehen.

Eine fliegende Treppe sahen die Bewohner an der Johanniter- und der Wiesenstraße so in der Vorwoche. Mit einem großen roten Kran wurde die Treppe des Nebengebäudes für den geplanten Ersatzbau in einem ersten Schritt versetzt.