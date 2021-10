Jüngste Teilnehmer 17 Jahre alt

Bad Oeynhausen

Nach knapp sieben Wochen haben es die Absolventen der Grundausbildung von Modul 1 und 2 der Feuerwehr Bad Oeynhausen geschafft: Jetzt fand die Abschlussprüfung am Gerätehaus in Rehme statt. 20 Kameraden aus nahezu allen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr nahmen am Lehrgang teil, der am 17. August gestartet war.

Von Silas Ekelhoff