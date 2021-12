Jury lobt „einzigartige Lösungen“

Die Firmen Denios in Bad Oeynhausen sowie Enervate und Code-Shield in Paderborn gewinnen OWL-Innovationspreis 2021/22

Bielefeld

Die Gewinner des OWL-Innovationspreises Marktvisionen 2021/2022 der Ostwestfalen-Lippe GmbH stehen fest: Die Denios AG in Bad Oeynhausen siegte in der Kategorie „Marktvisionen“ mit einer digitalen Lösung für eine sichere Gefahrstofflagerung. Die Paderborner Enervate erhält den Preis in der Kategorie „Zukunft gestalten“ für eine intelligente Thermofassade, mit der Bestandsgebäude den Energieeffizienz-Standard von Neubauten erreichen können.