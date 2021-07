Katholische Kirche will Kinder vor Missbrauch schützen

Bad Oeynhausen/Löhne/Vlotho (WB). Der Missbrauch von Minderjährigen durch Geistliche, haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter ist seit Jahren ein Thema, dass die Katholische Kirche weltweit beschäftigt. Pfarrer Manfred Pollmeier, Leiter des Pastoralen Raumes Werre Weser, möchte nun intensiver in eine flächendeckende Präventionsarbeit investieren und ein verbindliches Schutzkonzept für die Gemeinden bis zum Frühjahr 2021 erarbeiten.

Demonstranten entzünden bei einer Mahnwache in Chile Kerzen für die Opfer von sexuellem Missbrauch durch Priester. Manfred Pollmeier, Leiter des Pastoralen Raums Werre-Weser, will nun ein Schutzkonzept gegen Missbrauch erarbeiten.

„Meines Wissens gibt es im Pastoralen Raum keinen Missbrauchsfall“, sagt Pfarrer Manfred Pollmeier. Damit das so bleibt sollen Mitarbeiter und Ehrenamtliche in den einzelnen Gemeinden „sensibilisiert werden“.

„Es geht darum, dass jeder von uns noch achtsamer wird“, berichtet Manfred Pollmeier. Mit einem neuen Gremium, dass sich um Ostern herum bilden soll, soll dann für die Gemeinden ein Schutzkonzept erarbeitet werden. In dem Gremium sollen Kirchenvorstände der Gemeinden, Mitarbeiter und Ehrenamtliche sitzen.

Weiterbildung der Mitarbeiter steht im Fokus

„Wichtig für das Konzept ist eine neue ehrenamtliche Präventionsfachkraft, die speziell für dieses Thema weitergebildet wird“, sagt Manfred Pollmeier. Nach den Weiterbildungen durch das Erzbistum Paderborn soll die Fachkraft das Konzept sowie die Präventionsarbeit in den Gemeinden koordinieren.

„Wir müssen uns hinterfragen, ob das, was früher in der Kinder- und Jugendarbeit für ‚gut‘ empfunden wurde, heute nicht für Missverständnisse oder falsche Verdächtigungen sorgen kann“, sagt Manfred Pollmeier. Es seien Fragen, wie ob in Zukunft ein Betreuer bei einer Zeltfreizeit überhaupt mit im Zelt der Kinder schlafen dürfe, oder wie viel Nähe die Mitarbeiter bei den Kindern zulassen dürften.

Kultur der Achtsamkeit soll entstehen

„Die Schulungen des Erzbistums müssen für alle Mitarbeiter verbindlich sein, da darf sich keine Gemeinde zurückziehen“, fordert Manfred Pollmeier. Auch beim Ehrenamt müsse die Kirche genauer hinschauen.

„Wir sind dankbar für jede Hilfe. Doch es gilt zurzeit, um so mehr achtsam zu sein“, sagt Manfred Pollmeier. Immer wieder betont der Pfarrer, dass eine „Kultur der Achtsamkeit“ innerhalb der Gemeinden vertieft werden müsse.

„Bisher gibt es keinen eindeutigen Beschwerdeweg in den Gemeinden“, berichtet der Pfarrer. In dem neuen Schutzgesetz soll es dann aber nicht nur um das Thema Missbrauch gehen.

„Wir müssen die Augen aufmachen und achtsam sein“

„Wir haben die Verantwortung, Kinder zu schützen. Wir haben aber auch die Verantwortung, die Kinder in ihrer Persönlichkeit zu fördern“, sagt Manfred Pollmeier. Auch dieser Punkt soll durch das neue Schutzkonzept für einheitliche Standards in den Gemeinden sorgen.

„Eine Studie zeigt, dass Kinder sieben Mal einen Erwachsenen darauf hinweisen müssen, dass ihnen etwas passiert sei, bis dieser ihnen zuhört“, berichtet Manfred Pollmeier. Solche Dinge gelte es durch ein „genaues Hinhören“ zu vermeiden. „Wir als Erwachsene müssen die Stimme der Kinder sein“, sagt Manfred Pollmeier.

Dass das kommende Schutzgesetz lediglich der Prävention dient, ist sich Manfred Pollmeier bewusst: „Dass wir nun ein Konzept erarbeiten, heißt leider nicht, dass wir den Missbrauch zu 100 Prozent für immer verhindern können.“ Für ihn bleibt die Devise: „Wir müssen die Augen aufmachen und achtsam sein.“