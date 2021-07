„Kein Spielraum bei Maskenpflicht“

Die Corona-Lage in Bad Oeynhausen bereitet Bürgermeister Lars Bökenkröger nach wie vor Kopfzerbrechen. Am Sonntag betrug der Inzidenzwert für die Kurstadt 275,7, am Samstag lag er sogar noch darüber bei 288,0.

Wer von diesem Montag an in Bad Oeynhausen „Click & Meet“-Angebote nutzen möchte, benötigt dafür einen negativen Corona-Schnelltest. Außerdem wird in der Fußgängerzone auf Geheiß des Kreises kurzfristig wieder eine Maskenpflicht eingeführt. Anders als im Advent soll sie diesmal nur die von Geschäften gesäumten Straßen und nicht den Kurpark umfassen.

„Es ist deshalb wichtig, dass sich alle auch weiter an die geltenden Regelungen halten“, sagte Lars Bökenkröger am Sonntag im Gespräch mit dieser Zeitung. Herauszufinden, was gerade gelte, falle auch ihm zunehmend schwerer. Als Beispiel nannte der Bürgermeister die jüngste Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Diese habe am Freitagnachmittag sämtliche Kreise und kreisfreien Städte in Zugzwang gebracht.