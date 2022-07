Anders als bei Libori in Paderborn soll es beim Festival in Bad Oeynhausen trotz Ukraine-Krieg ein Pyrospektakel geben

Bad Oeynhausen

Der Entscheidung der Stadt Paderborn, aus Rücksicht auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auf das Abschlussfeuerwerk des Liborifests zu verzichten, will die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH im Hinblick auf das geplante Höhenfeuerwerk über dem Kaiserpalais am Parklichter-Samstag, 13. August, nicht nacheifern.

Von Malte Samtenschnieder