Um möglichen Staus zu entgehen, nutzten viele Lkw- und Pkw-Fahrer die Werster Straße bereits als alternative Parallelroute zur Mindener Straße. „Seit der Öffnung der Nordumgehung ist der internationale Schwerlasttransport zwar weg, aber die 40-Tonner der heimischen Firmen donnern immer noch an unseren Häusern vorbei – für sie ist die Strecke, jetzt wo sie leerer ist, noch attraktiver“, beschreibt Thomas Steinmeier das Problem.

Bis zu 16 Lkw pro Stunde sind laut Steinmeier möglich. Von den Erschütterungen sei sein Haus, das direkt an der Landesstraße L546 liegt, mittlerweile mit Rissen gezeichnet, berichtet der Anlieger. Dass Straßen NRW in Aussicht gestellt hat, die Fahrbahndecke der Werster Straße 2023 zu sanieren, stößt bei den Anwohnern auf wenig Gegenliebe: „Das macht die Straße eher attraktiver zum Fahren und die Decke wird sofort wieder von den Lkw kaputtgefahren“, sagt Stephanie Siekmeier.

Den Grund, wieso die an der Brückenstraße ansässigen Firmen nicht auf die Nordumgehung ausweichen, meint Rainer Siekmann zu kennen: „Ich glaube, es liegt an der Gewohnheit. Ähnlich wie in Gohfeld müsste man mit den Firmen über das Problem sprechen“, fordert der Anwohner. In dem Löhner Ortsteil hatte sich im Vorjahr eine Bürgerinitiative gegen den Lkw-Verkehr an der Weihestraße gegründet. In der Verantwortung sieht Dietmar Mirgeler vor allem die Verwaltung: „Wir erwarten, dass Stadt und Politik sich für unsere Belange einsetzen.“

„Wenn die Mindener Straße zurückgebaut wird, ist die Werster Straße die einzig tragfähige Ost-West-Verbindung und der Verkehr verlagert sich nach Werste“, bringt Ralf Wojahn die Bedenken der Anlieger auf den Punkt. „Bei einem Lkw-Verbot auf der Mindener Straße würde der Verkehr über unseren Ortsteil ausweichen. Wir fordern bei den Plänen eine Berücksichtigung der Gesamtstruktur, weil wir keine zweite Mindener Straße werden wollen“, fügt er hinzu. „Anders als an der Mindener haben wir in Werste eine dichtere Anliegersituation. Hier sind das Schulzentrum sowie zwei Kindertagesstätten ansässig“, erläutert Wojahn.

Ebenso für eine Verkehrsverlagerung würde nach Angaben des Anwohners eine weitere Tatsache sprechen: „Laut Ratsvorlage verfolgt die Stadt bei einem Rückbau hinsichtlich des Verkehrsflusses das Ziel der sogenannten Qualitätsstufe D. Laut Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen bedeutet dies, dass die Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer bereits beträchtlich sind, der Verkehrsfluss insgesamt aber noch stabil.“

Die Argumentation der Stadt, durch einen Rückbau der Mindener Straße und Kanalstraße eine Verkehrswende unter klimapolitischen Gesichtspunkten zu erreichen, kann Wojahn nicht nachvollziehen: „Die Teilverlagerung des Verkehrs auf andere Strecken mit längeren Wegen und zusätzlichen Staus wird nicht zu einer Co2-Emissionsminderung insgesamt führen.“

Ihre Bedenken bezüglich der Pläne für den Rückbau der Mindener Straße wollen die Werster nun in einem Antrag formulieren und damit bei der Stadt vorstellig werden.