Kiesabbau am Gut Deesberg: Stadt will drittes Gutachten

Bad Oeynhausen

Beim Kiesabbau am Deesberg nahe der Weser dreht sich in der Politik alles um die Frage, ob Trinkwasser und Heilquellen durch den Kiesabbau gefährdet sind oder nicht. Stand jetzt gibt es zwei Gutachten mit unterschiedlichen Auffassungen zu den Tiefenwasserströmen im Kiesteich. Mit einem dritten Gutachten will die Stadtverwaltung nun für Klarheit sorgen, auch hinsichtlich des Aspektes der Trinkwassergewinnung im Wasserwerk Rehme.

Von Louis Ruthe