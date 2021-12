Kiesabbau: Fünf Einzelklagen wurden zurückgezogen

Unter den juristischen Streit zur Genehmigung des Kiesabbaus am Gut Deesberg in Bad Oeynhausen ist ein Schlussstrich gezogen.

Schlussstrich unter juristischem Streit zur Genehmigung des Kiesabbaus an der Weser bei Gut Deesberg in Bad Oeynhausen

Nachdem die Stadt im Rechtsstreit mit der Bezirksregierung zum Kiesabbau einen Vergleich geschlossen hat, sind jüngst fünf Klagen von Privatleuten zurückgezogen worden, die vor dem Verwaltungsgericht in Minden verhandelt werden sollten.

In der Vorwoche war vor dem Verwaltungsgericht Minden ein Verhandlungstermin zu den Klagen von Privatpersonen angesetzt. „Alle fünf Klagen wurden zurückgenommen, die Verfahren eingestellt und der Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben.“ Das hat eine Gerichtssprecherin auf Anfrage erklärt.

Am Ablauf des Verfahrens am Verwaltungsgericht übt Bernhard Kuhn als einer der Kläger Kritik. Er ist zugleich Vorsitzender der bürgerlichen Interessengemeinschaft (bIG), die sich immer wieder gegen den Kiesabbau ausgesprochen hat. Den zeitlichen Ablauf am Verwaltungsgericht mit dem Hinweis, im Zuge des Klageverfahrens Fristen nicht eingehalten zu haben, kann er aus seiner Sicht nicht nachvollziehen.

Das Gericht habe den Klägern kurz vor dem jüngst angesetzten Termin signalisiert, dass ihr Anliegen formal keine Aussicht auf Erfolg habe und weitere Kosten für die Kläger entstehen könnten. Kuhn beschreibt die für ihn entscheidende Aussage aus einem Austausch des Richters mit dem Anwalt der Kläger so: „Sollten wir auf dem Erörterungstermin bestehen, würden uns nicht unerhebliche Kosten entstehen, denn die Klage würde formal abgelehnt.“ Kuhn weiter: „Wir könnten beim Oberverwaltungsgericht und beim EU-Gerichtshof Rechtsmittel einlegen, aber auch das hätte nach Auffassung des Gerichtes wenig Aussichten auf Erfolg und würde zu weiteren Kosten führen.“

Vor diesem Hintergrund habe man alle Klagen vor dem Termin zurückgezogen. Ergänzend weist Kuhn darauf hin, dass im August 2021 der Richter für die Klageverfahren gewechselt habe. Kuhn: „Er vertritt die Auffassung, dass unsere Begründungen zur Klage nicht fristgerecht vorgelegen haben.“

Anwohner hatten sich 2018 zur Klage entschieden

Bewogen zur Klage hatte die betroffenen Anwohner 2018 ihre Einschätzung, dass die Bezirksregierung im Planfeststellungsbeschluss zum Kiesabbau Beeinträchtigungen für sie nicht ausreichend berücksichtigt habe. Kuhn: „Dabei geht es beispielsweise um die Wertminderung von Immobilien, schlechtere Vermietbarkeit sowie Belastungen durch Schmutz und Lärm.“

Das Gericht verweist durch eine Sprecherin beim Thema Fristen in Bezug auf das Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG) darauf, dass innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur Begründung dafür dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben seien. Die Ausschlussfrist diene der Straffung des Gerichtsverfahren.

Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Fristablauf vorgebracht würden, seien ausgeschlossen, sofern nicht der Kläger/die Kläger die Verspätung genügend entschuldige oder es mit geringem Aufwand möglich sei, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Beteiligten zu ermitteln.

Zur Bedeutung der Ausschlussfrist erklärte eine Gerichtssprecherin: „Nach ihrem Ablauf dürfen die nachträglich vorgebrachten Umstände vom Gericht nicht mehr berücksichtigt werden. Dies steht nicht im Ermessen des Gerichts und ergibt sich – auch für die Kläger ersichtlich – aus dem Gesetz.“

Aus Sicht der Kammer spreche viel dafür, dass diese Formalitäten im vorliegenden Fall nicht erfüllt seien. So heißt es: „Insbesondere enthält die Klagebegründung keine hinreichenden Festsetzungen zu den Themenkomplexen Lärmschutz, etwaigen Entschädigungen wegen hinzunehmender, nicht zu verhindernder Beeinträchtigungen, Auswirkungen durch eine Absenkung des Grundwasserspiegels, Schutz von Heilquellen im Plangebiet, Auswirkungen auf das Überschwemmungsgebiet der Weser, die Wertbeeinträchtigung des Wohneigentums und allgemein zu sonstigen etwaigen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben.“

Wasseranalyse: Gutachten soll Ende Januar vorliegen Foto: Der Vergleich zwischen der Stadt als Klägerin mit dem Schwerpunkt Heilquellenschutz und der Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde beinhaltet unter anderem, dass das Kiesabbauunternehmen regelmäßig Überprüfungen des Wassers vornehmen muss, die Stadt dies auf ihre Kosten ebenfalls machen kann. Zuletzt war dabei eine erhöhte Leitfähigkeit des Wassers festgestellt worden, die darauf hindeuten könnte, dass im Zuge des laufenden Kiesabbaus Wasser aus einer Heilquelle austritt.

Daraufhin waren weitere Untersuchungen auf den Weg gebracht worden. Dazu sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung am Dienstag auf Anfrage: „Die Bezirksregierung steht im Austausch mit dem Gutachter. Das abschließende Gesamtgutachten wird voraussichtlich Ende Januar vorliegen. Dann wird die Bezirksregierung das Gutachten prüfen sowie gegebenenfalls weitere Maßnahmen veranlassen. Die Bezirksregierung steht auch mit dem Betreiber in engem Austausch. Der Abbau läuft derzeit im üblichen Rahmen weiter.“ ...

Den Klägern sei die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt worden, „insbesondere auch zur Frage der genügenden Entschuldigung des Fristversäumnisses.“ Schließlich habe das Gericht dargelegt, dass es der Auffassung sei, „dass das Fristversäumnis nicht genügend entschuldigt worden sei“. Eine Sprecherin des Verwaltungsgerichtes erklärte ergänzend: „Hätten die Kläger ihre Klage nicht zurückgezogen, hätten sie gegen die Entscheidung des Gerichts Rechtsmittel zum OVG Münster einlegen können.“

Bernhard Kuhn vertritt die Auffassung, dass die privaten Klagen gegen die Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde für den Kiesabbau 2018 fristgerecht eingereicht worden seien. Kuhn: „Ihre Begründung wurde ebenso, wie es 2018 gängige Praxis war und vom Verwaltungsgericht gefordert wurde, pünktlich eingereicht.“

Die separate Klage der Stadt gegen den Kiesabbau – siehe Info-Kasten – sei verhandelt worden. Zu ihr ist inzwischen ein Vergleich geschlossen worden (diese Zeitung berichtete). Die privaten Kläger hätten lange auf einen ersten Erörterungstermin gewartet, der dann für März 2020 angesetzt worden sei, pandemiebedingt aber abgesagt worden sei. Im September diesen Jahres habe man dann die Information erhalten, dass dieser Termin für den 8. Dezember angesetzt worden sei.