Kita Sternschnuppe: Im Außenbereich packen alle mit an

Die Bagger haben die Vorarbeit gelastet, nun können auch die Kinder mit anpacken: Sie gestalten den Außenbereich der Kita Sternschnuppe in Volmerdingsen nach ihren Vorstellungen mit. Dort sollen zum Beispiel eine Matschanlage und ein Fußballplatz entstehen.

Einrichtung in Bad Oeynhausen stellt Inklusion in den Mittelpunkt

Mads testet, ob die Stufen, die Bauleiter Markus Brand in den Stamm gesägt hat, groß genug sind. „Das ist zu eng“, befindet er und Markus Brand muss noch einmal eine Schicht abtragen.

„Das schaffen wir“, sagen Emil und Levi überzeugt, stemmen ihre Schaufeln in den Sandberg und beginnen zu buddeln. Ein paar Meter weiter schiebt ihre Mutter Angelique Benner Sand, Lehm und Mutterboden zur Absicherung unter einen dicken Holzstamm.

Auf dem Außengelände der Kindertagesstätte Sternschnuppe wird kräftig gewerkelt. Die Arbeiten für eine Matschanlage, eine Außenwerkstatt, diverse Fahrstrecken für Kettcar und Co., ein Fußballplatz mit Ballfangnetz und den Kletter-und-Schaukel-Bereich laufen auf Hochtouren.

Denn nachdem der Neubau der Kindertagesstätte Sternschnuppe durch die Diakonische Stiftung Wittekindshof bezogen ist, gilt es nun auch noch die neu entstandene, deutlich größere Spielfläche nach den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder und Mitarbeitenden zu gestalten. Eltern, Kinder und das Kita-Team packen mit an.

„Wir arbeiten inklusiv. Die Teilhabe aller Kinder spielt eine übergeordnete Rolle. Jeder soll ein festes Mitglied unserer Gemeinschaft sein, teilhaben, mitgestalten – nach seinen und ihren Wünschen, Bedürfnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Auch in Bezug auf das Außengelände haben wir intensiv über die Teilhabe, vor allem von körperlich eingeschränkten Kindern und auch Kolleginnen nachgedacht“, erklärt Kita-Leiterin Katrin Miegel.

Levi (links) und sein Bruder Emil buddeln kräftig: Sie tragen gemeinsam mit anderen Kindern und Erwachsenen einen der großen Sandberge auf dem Außengelände der Kita Sternschnuppe ab. Foto: Wittekindshof/Jaqueline Patzer

Zur Unterstützung des Projekts wurde der Verein „Ideenwerkstatt Lebens(t)raum“ angesprochen und mit ihm, den Eltern, dem Elternbeirat, dem Förderverein und den Erzieherinnen ein Konzept für das neue Außengelände erarbeitet. „Erste Gespräche fanden im März statt, dann kam die Planung und im Sommer haben erste engagierte Väter mit Baggerarbeiten auf dem Grundstück angefangen“, führt Katrin Miegel aus.

Naturnaher Spielplatz entsteht

Entstehen wird ein naturnaher Spielplatz, der allen Kindern ideale psychomotorische Erfahrungsräume bietet, mit Räumen zum Erleben und Gestalten, für Ruhe und Rückzug.

Der Bagger kommt an diesen Tagen aber nicht zum Einsatz. „Um das entstandene Freiraumkonzept umzusetzen und alle Beteiligten einzubinden, gibt es mehrere Mitmach-Baustellen unter der fachlichen Anleitung der Ideenwerkstatt. Das stärkt die Verbindung zum Projekt und fördert das Gemeinschaftsgefühl“, sagt Ute Röhling, Geschäftsführerin der Eltern-Selbsthilfe-Gruppe (ESG) Bad Oeynhausen als Trägerin der Kita.

Statt schwerem Gerät tragen also Emil und Levi den Sandberg ab – nicht alleine, aber auch die Kinder leisten ihren Beitrag. Selbst die Allerkleinsten, meist noch nicht mal in der Kita, sind mittendrin. Dick eingekuschelt im Kinderwagen beobachten sie Mama und Papa, die Spaten und Schippe schwingen.

Wie hoch muss der Balken liegen? Wie wird er befestigt? Bevor an den unterschiedlichen Bauabschnitten Hand von den Eltern und Kita-Angestellten angelegt wird, besprechen die Mitarbeitenden der „Ideenwerkstatt Lebens(t)raum“ den Einsatz mit ihnen. Foto: Wittekindshof/Jaqueline Patzer

„Das Engagement der Elternschaft und des Kita-Kollegium bei diesem Projekt ist unglaublich hoch“, resümiert Katrin Miegel nach dem Arbeitseinsatz. „Am ersten Tag der Mitmach-Baustelle haben 50 Erwachsene und 33 Kinder mit angepackt, am Tag drauf waren es 40 Erwachsene und 27 Kinder – mehr als ursprünglich geplant. Wir hatten so viel Spaß zusammen und die Arbeit hat allen Freude bereitet. Der Ehrgeiz, möglichst viel zu schaffen, war groß. Zahlreiche Eltern sind daher zusätzlich am zweiten Einsatztag gekommen“, berichtet die Kita-Leiterin.

Katrin Miegel und Ute Röhling freuen sich aber nicht nur über den Einsatz der Eltern. „Wir haben auch viel Unterstützung von in Volmerdingsen und Wulferdingsen ansässigen Firmen und Unternehmen und zusätzlich durch die ‚Paul und Karin Gauselmann-Stiftung‘ sowie die ‚proWIN pro nature-Stiftung‘ erhalten – sei es finanziell oder durch die Bereitstellung von Geräten und Mitarbeitenden, die die schweren Baumstämme und Steine angeliefert und gelegt haben. Aber wir freuen uns immer über weitere Förderer“, betont Ute Röhling.

Im März wird es den nächsten großen Arbeitseinsatz geben. Bis dahin wird noch auf dem erhalten gebliebenen Außengeländer der „alten Sternschnuppe“ gespielt. „Und wir haben ja auch eine tolle neue Kita mit vielfältigen Möglichkeiten“, sagt Katrin Miegel.