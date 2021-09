Kleinen Hund bei Hitze im Auto gelassen

Passant schlägt Scheibe ein und befreit den Vierbeiner in Bad Oeynhausen – Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt

Bad Oeynhausen (WB). Weil sich ein kleiner Hund bei großer Hitze längere Zeit in einem verschlossenen Auto befand und sich kaum noch bewegte, hat am Samstag ein Passant die Seitenscheibe des Wagens des auf dem Supermarktparkplatz in Bad Oeynhausen abgestellten Pkw eingeschlagen.