Klinik investiert 7,3 Millionen Euro

Die Kernsanierung der letzten von drei Intensivstationen der Herzchirurgie am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) ist abgeschlossen.

Damit gehören die technische Versorgung aus den 1980er-Jahren und die Optik der 2000er-Jahre der Vergangenheit an. Etwa 7,3 Millionen Euro kostet der Umbau der Station A1.4, der im Mai 2021 gestartet ist. Am Montag dieser Woche erfolgte nun der Umzug in die sanierte Station für schwerstkranke Menschen.