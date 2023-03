Ein bekanntes Gesicht in neuer Position: Irene Töws ist seit Februar neue Pflegedirektorin am Krankenhaus Bad Oeynhausen. Es gehört zum Verbund der Mühlenkreiskliniken (MKK).

In der Klinik an der Wielandstraße kennt sich die 36-Jährige bereits bestens aus: Irene Töws war vier Jahre als Stationsleitung am Krankenhaus Bad Oeynhausen tätig.

Sie freut sich, zurück an ihrer alten Wirkungsstätte zu sein: „Ich möchte für Stabilität im Krankenhaus Bad Oeynhausen sorgen und die Pflege weiter stärken", erklärt sie.

„Pflegeprofession weiterentwickeln“

Weiter führt sie aus: „Wenn das Fundament gestärkt ist – können wir gemeinsam die Pflegeprofession weiterentwickeln und der Pflege die Möglichkeit geben ‚da zu sein. Denn die Pflege ist der Part, der von Anfang bis Ende mit dabei ist, ob von der Aufnahme bis hin zur Entlassung – ja, sogar von der Geburt bis zum Tod. Es ist wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen“, sagt Pflegedirektorin Irene Töws.

Irene Töws hat 17 Jahre Berufserfahrung in der Pflege: Von 2006 bis 2017 hat sie als Gesundheits- und Krankenpflegerin unter anderem am Franziskus Hospital in Bielefeld gearbeitet. 2017 wechselte Töws zu den Mühlenkreiskliniken – am Krankenhaus Bad Oeynhausen hat sie eine neue Station aufgebaut und war Stationsleitung. 2022 wurde sie dann Pflegedienstleitung am Johannes Wesling Klinikum.

Bachelorstudium absolviert

In den vergangenen Jahren qualifizierte sich Irene Töws berufsbegleitend als Pain Nurse und absolviert zudem ein Bachelorstudium Pflegemanagement. Außerdem hat sie eine Weiterbildung im Mittleren Management abgeschlossen.

„Für die Weiterentwicklung des Pflegedienstes des Krankenhauses Bad Oeynhausen sehe ich Frau Töws als großen Gewinn. Sie kennt die Strukturen und kommt jetzt mit viel Know-how und neuen Ideen zurück", sagt die Konzern-Pflegedirektorin der Mühlenkreiskliniken Annegret Hesemann.

„Mit einem modernen Führungsverständnis wird sie mit den Pflegefachkräften an einer weiteren fachlichen Professionalisierung arbeiten. Die Art und Weise der Patientenversorgung wird immer spezialisierter, umso wichtiger ist es, dass wir gemeinsam innovative Ideen entwickeln, die Pflege für die Zukunft gut aufzustellen“, ergänzt Hesemann.

Ärztlicher Direktor freut sich auf Zusammenarbeit

Dr. Mathias Emmerich, Ärztlicher Direktor am Krankenhaus Bad Oeynhausen, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Pflegedirektorin: „Ich begrüße Frau Töws als neues Mitglied der Betriebsleitung des Krankenhauses Bad Oeynhausen. Pflege und Medizin funktionieren nur zusammen und hier am Krankenhaus wird beides auf hohem Niveau angeboten. Mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl von jährlich rund 12.000 stationären und 18.500 ambulanten Patientinnen und Patienten.“