Vom 1. August an wird der Bahnübergang Detmolder Straße in Bad Oeynhausen gesperrt – Geschäftsleute nehmen Stellung

Bad Oeynhausen

Voraussichtlich vom 1. August an macht die Deutsche Bahn den Bahnübergang an der Detmolder Straße dicht. Nachdem die Stadtwerke die Arbeiten an einer Wasserversorgungsleitung, durch die die Detmolder Straße mehrere Monate gesperrt war, Mitte Juni beendeten, müssen Autofahrer dann für mindestens vier Wochen wieder erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Das bedeutet nicht nur Staus und Überlastung von Nebenstraßen und Schleichwegen, sondern wahrscheinlich auch Einbußen für die Geschäftsleute südlich der Bahn. Die nehmen die Sperrung des Bahnübergangs aber eher gelassen.

Von Thomas Klüter