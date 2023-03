Foto:

Das IDKIS (Interdisziplinäres Datenlabor für Künstliche Intelligenz und Statistik) ist das Forschungslabor für Künstliche Intelligenz in den Mühlenkreiskliniken.



Hinter einigen unscheinbaren Computerarbeitsplätzen befinden sich drei Hochleistungsserver, eine Wissenschaftsinfrastruktur der Firma Siemens Healthineers und Prototypen wie auch zertifizierte klinische Anwendungen neuster KI-Software.



Die Algorithmen durchsuchen zum Beispiel radiologische Bilder, detektieren Anomalien und schlagen Diagnosen vor. „In verschiedenen Forschungsvorhaben arbeiten wir mit unseren Kooperationspartnern daran, eigene Algorithmen zu trainieren und stetig zu verbessern. Ziel ist es, dass in ein paar Jahren die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz bei der Untersuchung zum Standard wird. Wir betreiben in Minden seit Juli 2021 ein Trainingslager für Künstliche Intelligenz“, sagt Universitäts-Professor Dr. Jan Borggrefe.



Dr. Christian Kaiser, Leitung Digital Health Central Western Europe von Siemens Healthineers, ist von den Möglichkeiten in Minden begeistert: „In dieser technischen High-End-Ausstattung ist das deutschlandweit aktuell sehr gut aufgestellt. Wir erhoffen uns ausgehend von dem Mindener Forschungslabor in den nächsten Jahren weitere Fortschritte bei der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz bei der Befundung von radiologischen Bildern aller Art.“