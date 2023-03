Mit dem „Lady Center Studio“ eröffnet in der kommenden Woche an der Viktoriastraße ein weiterer "Kurstadtladen". Die von Michael Oberst geleitete Einrichtung bietet alles rund um das Thema Schönheit an. Mit im Bild ist (links) Wirtschaftsförderer Patrick Zahn.

Foto: Stadt Bad Oeynhausen