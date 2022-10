Dritter Einsatz bei Firma Kottmeyer in diesem Jahr: Gefahrguthalle brennt ab

Im Industriegebiet an der Brückenstraße ist in der Nacht auf Freitag ein Großbrand bei der Firma Kottmeyer ausgebrochen. Eine Lagerhalle, in der unzählige Batterien und Akkus gelagert waren, brannte komplett nieder. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Es dürfte allerdings ein Millionenschaden entstanden sein. Für die Feuerwehr Bad Oeynhausen ist dies der dritte Einsatz an dem Objekt in diesem Jahr, in 2021 waren die Brandbekämpfer mindestens zweimal im Löscheinsatz vor Ort.

Die Brandbekämpfer wurden gegen 0.30 Uhr von einem Augenzeugen alarmiert. Jens Monski war mit seinem Lkw auf das Speditionsgelände gefahren und bemerkte den Flammenschein in der Halle. Er alarmierte seine Kollegen und rief die Feuerwehr.

Der Lkw-Fahrer und seine Kollegen brachten sich in Sicherheit. Kurze Zeit später stand die komplette Lagerhalle eines Entsorgungsbetriebes auf dem Gelände in Flammen. Teile der etwa 60 mal 40 Meter großen Halle stürzten ein.

Jens Monski bemerkte den Brand in der Lagerhalle und alarmierte sofort die Feuerwehr. Foto: Christian Müller

Nach ersten Informationen von Feuerwehr und Betriebsangehörigen sind dort vor allem Batterien und Akkus gelagert. Außerdem waren Maschinen, Sortieranlagen und eine Röntgenfilteranlage in der Halle untergebracht. Anwohner hörten in der Nacht stundenlang Explosionen auf dem Gelände.

Die Feuerwehr in Bad Oeynhausen warnte die Bevölkerung über die Warn-App Nina vor dem giftigen Rauch. Im Umkreis sollten Fenster und Türen geschlossen werden, Personen sollten sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Durch einen explodierenden Akku verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht an der Hand. Die Entwarnung vor dem giftigen Rauch kam um kurz nach 6 Uhr.

Erste Messungen in der Umgebung ergaben in der Nacht glücklicherweise keine giftigen Konzentrationen. Die Rauchsäule zog nach oben über dem Wohn- und Industriegebiet ab. Vorsorglich haben die Wehrleute Messungen bis nach Espelkamp und Hille durchgeführt.

Durch den schnellen Löscheinsatz verhinderten die Einsatzkräfte ein Übergreifen auf Wohn- und weitere Industriegebäude sowie Fahrzeuge und ein großes Altbatterielager im Freien des Betriebshofes.

Zunächst hatten die Wehrleute große Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung, berichtete Andre Tegeler, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Bad Oeynhausen. Demnach war der Wasserdruck zu Beginn der Löschmaßnahmen zu gering in dem dicht besiedelten Gebiet.

Die Feuerwehr Bad Oeynhausen war mit Unterstützung aus den Kreisen Herford und Minden im stundenlangen Großeinsatz. In der Spitze waren um die 140 Brandbekämpfer im Einsatz. Zusätzliches Löschwasser wurde mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr an die Einsatzstelle gebracht.

Für die Entnahme und den Transport von Löschwasser an der über einen Kilometer entfernten Werre zum Firmengelände mussten an der Brückenstraße für die Löschrohre mehrere Einmündungen gesperrt werden.

Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich bis in die Mittagsstunden hinziehen. Bis dahin bleibt voraussichtlich auch die Brückenstraße zwischen Bad Oeynhausen-Werste und Löhne-Gohfeld gesperrt.