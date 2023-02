„Let's Dance“ in Bad Oeynhausen

Der MTV Bad Oeynhausen lädt für Sonntag, 19. Februar, wieder zu seiner Show „Let's Dance“ ein. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause freuen sich alle Akteure darüber, dass es nun wieder losgeht, und so lautet das diesjährige Motto der Show „Let's Dance again“.

Tanzgruppen und Kunstturner des MTV laden zu Show am 19. Februar ein

Das Programm der nunmehr 22. Auflage ist wieder vielfältig gestaltet, und sowohl die Tanzgruppen Dance Reflex und Modern Rouge als auch die Kunstturner des gastgebenden Vereins MTV sind voller Vorfreude auf das Event.

„Endlich geht es wieder los – mit altbekannten Stammgästen und auch neuen Teilnehmern“, freut sich unisono das Organisatorinnen-Team, das sich in diesem Jahr aus Katja Lübcke, Christina Henrichsmeier, Kirstin Schroller und Petra Rosenberg von der Gruppe Dance Reflex zusammensetzt.

Bauchtanz, Hip-Hop und mehr

Unter der Moderation von Simone Papke gibt es wieder Bauchtanz mit der Gruppe Amar und Akrobatik mit Aspire vom BSV Wulferdingsen zu sehen. Aus dem Bereich Tanzen erwartet die

Zuschauer eine bunte Mischung. Dafür sorgen die Gruppen Replay mit Hip-Hop von der TG Werste, Royal Flush vom TV Löhne-Bahnhof, Dance Kids vom Grün-Gold TTC Herford, Bailamos vom TuS Eidinghausen, die Tanzgarde des RCV Rinteln sowie die erstmalig teilnehmende Gruppe Persisting vom TuSpo Rahden.

Die etwa zweieinhalbstündige Show beginnt am Sonntag, 19. Februar, um 16.30 Uhr in der Dreifach-Turnhalle des Schulzentrums Süd. Einlass zum reichhaltigen Kuchen- und Snackbuffet ist bereits ab 15 Uhr. Insider bringen sich gerne auch Stuhlkissen für die Tribünen mit. Karten gibt es direkt am Eingang zum Preis von sieben Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder bis 14 Jahre.