Lions-Hilfstransport ist auf dem Weg

Die Ukraine-Hilfslieferung der ostwestfälischen Lions hat am Sonntag begonnen. Auch zwei Bad Oeynhausener Lions – Alexander Otto und Bernhard Kunz – fahren einen bis zur Ladegrenze gefüllten Lkw mit Versorgungsgütern für Kinder zu einem befreundeten Club in Polen.

Dieser unterstützt über seine Kontakte im Land die Flüchtlingsaufnahme aus der Ukraine.

„Wir halten in der Gesamtkatastrophe der Flüchtlinge die Kinder für diejenigen, die darunter am meisten leiden. Schon seit vielen Jahren ist das zentrale Ziel unseres Lions Clubs, Kinder in Not zu unterstützen. Also ist unser Einsatz auch hier von Nöten“, erklärt Dr. Frank Meyer, Präsident des federführenden Lions Clubs Bad Oeynhausen.

„Durch das Zusammenwirken mit anderen Lions Clubs in der Region erhöht sich die Wirkung, dies beweist unsere gemeinsame Verantwortung in der Hilfe.“ Die vom Lions Club Bad Oeynhausen gestartete Spendenaktion fand schnell Unterstützung sowohl bei den Bürgern in Bad Oeynhausen und Vlotho, aber auch bei den benachbarten Lions Clubs Minden, Porta Westfalica und Löhne.

Aktion geht weiter

Die Spendensumme aus der Bevölkerung ist schon fast fünfstellig, die Aktion noch nicht beendet. Der Lions Club Minden und der Lions Club Porta Westfalica stellten zudem namhafte Summen für den Einkauf von Versorgungsgütern für Kinder bereit, der Lions Club Löhne finanziert die Transportkosten mit. Der Lastwagen wurde durch eine Autovermietung im Industriegebiet Eidinghausen bereitgestellt.

Nach Feststellung des Bedarfs bei dieser Tour sind weitere Lieferungen beabsichtigt, um die Versorgung der Flüchtlinge zu verbessern. Spenden werden weiterhin gebraucht – die Kontonummer des Spendenkontos des Fördervereins des Lions Clubs Bad Oeynhausen lautet IBAN: DE25 4905 1285 0000 3477 32 bei der Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica. Diese Kontonummer findet sich auch auf der Homepage www.lc-badoeynhausen.de.

