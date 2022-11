Bad Oeynhausener Lions servieren Glühwein und Punsch

Noch sind alle Schotten dicht, doch am Montag, 21. November, heben sich mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auch die Verdecke des Lions-Club-Glühweinstands. Im Container vor dem Optikergeschäft Blickkontakt schenken die Mitglieder des Bad Oeynhausener Clubs Glühwein und Punsch für den guten Zweck aus.

Weihnachtsmarktstand öffnet am Montag – Erlös für guten Zweck bestimmt

Dr. Frank Meyer vom Lions-Club Bad Oeynhausen und Ingrid Schley vom Lions-Club Porta Westfalica-Judica freuen sich schon auf die bevorstehende Öffnung des Lions-Club-Glühweinstands am Montag, 21. November. Dort wird es neben heißen Getränken auch die letzten Exemplare des Adventskalenders geben.

Unterstützung bekommen sie am zweiten Adventswochenende vom benachbarten Lions-Club Porta Westfalica-Judica. Eine Tradition, die, bis auf zwei Jahre Corona-Pause, mehr als ein Jahrzehnt überdauert, wie Pressesprecher Dr. Frank Meyer berichtet.

„Ganz am Anfang war es mal eine Holzbude, aber über die Jahre ist es immer professioneller geworden“, fügt er mit Blick auf den großen Container hinzu. Dass am Stand stets reges Treiben herrscht, führt das Clubmitglied auf das kulinarische Zugpferd zurück: „Bei uns gibt es den besten Glühwein von Bad Oeynhausen“, ist Meyer überzeugt.

Glühwein und Punsch nach besonderem Rezept

Früchte und Zimtstangen würden dem alkoholischen Wintergetränk eine besondere Note verleihen. „Das ist nicht einfach nur Tüte auf“, bestätigt Ingrid Schley, Mitglied des Lions-Clubs Porta Westfalica-Judica.

Ähnlich halte man es beim Ansetzen des alkoholfreien Kinder- und Apfelpunschs, der mit Orangen- und Zitronenscheiben verfeinert werde. Dazu bietet der Club eine Auswahl an Kaltgetränken und Kekse der Bäckerei Karlchen an.

100 Prozent für den guten Zweck

Der Verkaufserlös ist zu 100 Prozent für den guten Zweck bestimmt und soll laut Frank Meyer vorwiegend für regionale Projekte verwendet werden. „Das Geld ist anders als der Erlös unseres Kalenders nicht an spezielle Projekte gebunden, sondern flexibel einsetzbar, wo und wann es gebraucht wird“, erläutert das Lions-Mitglied.

Geöffnet ist der Stand montags bis freitags in der Zeit von 17 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 15 bis 21 Uhr. Es sei laut Frank Meyer ganz schön herausfordernd gewesen, in der ohnehin turbulenten Weihnachtszeit genügend Helfer für den Ausschank zu finden. „Aber es hat geklappt. Ein Mitglied ist immer vor Ort und unsere Angehörigen unterstützen uns zusätzlich“, teilt er mit.

Damenclub hilft mit

Für die Zeit vom 1. bis 4. Dezember übernehmen Ingrid Schley und ihre Mitstreiterinnen des Lions-Clubs Porta Westfalica-Judica das Ruder. „Wir sind einer der wenigen Damenclubs in der Umgebung. Unsere Mitglieder kommen aus Bad Oeynhausen, Minden oder Bückeburg“, erläutert Ingrid Schley. Das Geld, dass die Frauen erwirtschaften, fließt in ihre eigene Kasse. „Auch wir schauen, wo es gebraucht wird. Wahrscheinlich wird etwas davon an die Tafeln gehen“, überlegt die Architektin.

Letzte Adventskalender im Verkauf

Wer zusätzlich Gutes tun will, kann das mit dem Kauf eines Lions-Adventskalenders. Der Verkauf ist Anfang November gestartet. „Bisher läuft es super. Die letzten Exemplare wird es am Glühweinstand geben“, ergänzt Frank Meyer. Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr: Die Gewinnnummern werden nicht mehr täglich, sondern gebündelt montags und donnerstags unter www.lc-badoeynhausen.de veröffentlicht.

