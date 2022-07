Das Programm ist nahezu komplett. In wenigen Tagen beginnt der Vorverkauf. Gründe genug, um mit Michael Scholz, künstlerischer Leiter der „Poetischen Quellen“, auf die 21. Auflage des Internationalen Literaturfests vorauszublicken.

Künstlerischer Leiter blickt auf 21. „Poetische Quellen“ Ende August in Bad Oeynhausen und Löhne voraus

Einen ersten Vorgeschmack auf das 21. Internationale Literaturfest „Poetische Quellen“ hat der künstlerische Leiter Michael Scholz gegeben. Die fünftägige Veranstaltung in Bad Oeynhausen und Löhne hat den Schwerpunkt „Mut zum Unmöglichen“.

Diese soll in der Zeit vom 24. bis 28. August an verschiedenen Orten in Bad Oeynhausen und Löhne – traditionell mit einem Schwerpunkt auf der Aqua Magica – über die Bühne gehen.