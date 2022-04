Schweinemist blockiert Autobahnkreuz Bad Oeynhausen

Was für eine Sauerei! Ein Lkw verliert am Freitagmorgen im Autobahnkreuz Bad Oeynhausen mehrere Tonnen Schweinemist. Der Übergang ist derzeit gesperrt. Es staut sich auf mehreren Kilometern Länge.

Kilometerlanger Stau am Übergang von der A30 auf die A2 in Richtung Hannover

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 9 Uhr. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Neuenhaus in Niedersachsen beabsichtigte von der Autobahn 30 auf die Autobahn 2 in Richtung Hannover zu wechseln.