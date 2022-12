Süße Kunstwerke erfreuen herzkranke Kinder

Backen für das Ronald-McDonald-Haus in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen/Löhne

Das Engagement für das Ronald-McDonald-Haus in Bad Oeynhausen hat bereits Tradition bei den Mitarbeitern der Creditreform Löhne: Jedes Jahr kurz vorm Nikolaustag treffen sich die Mitarbeiter in Löhne, um für die herzkranken Kinder zu werkeln. In diesem Jahr bereits zum 15. Mal.