Löschgruppe Oberbecksen hat einiges nachzuholen

Bad Oeynhausen

Nach drei Jahren Pandemie ist bei der Löschgruppe Oberbecksen einiges liegengeblieben. Darum mussten sich die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung am Samstagabend kümmern. So wurden in dem mehrstündigen Treffen vor allem zahlreiche Mitglieder geehrt. Der Musikzug sorgte für die musikalische Unterhaltung.

Von Kristin Wennemacher